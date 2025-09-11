Ne kupuj – udomi Lolu i Boleta

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Lolu i Boleta.

Lola

Ova malena čupkica je veoma razigrana i draga.

Pravi je vođa – juri lopticu, ali i mačku koja je duplo veća od nje.

Svako ko joj bude pružio dom će zasigurno aktivno provesti svaki tren sa ovim zvrkom.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na kontakt telefon 063/417-52-70.

Bole

Bole je mirniji brat iz legla, ali i on voli da trčkara i da prati dešavanja oko sebe.

Zajedno sa sestrom je već bežao iz privremenog smeštaja, tako da mu gori pod šapicama da nađe siguran dom.

Kako odoleti ovakvom čupavom šmekeru, pa svi koji ga požele mogu da se jave na telefon 063/417-52-70.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

