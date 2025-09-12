Tramp se oglasio: Uhvaćen ubica Čarlija Kirka

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je za Foks Njuz da je osumljičeni za ubistvo Čarlija Kirka uhapšen!

– Mislim da ga visokim stepenom sigurnosti imamo u pritvoru – potvrdio je.

Dodao je i da ga je “neko ko mu je bio veoma blizak izdao”, kao i da se osumnjičeni trenutno nalazi u policijskoj stanici.

Svetski mediji navode da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka (Charlie) identifikovan kao Tajler Robinson (Tyler), 22, iz Jute, pišu mediji.

Tajlera je navodno prepoznao otac, koji ga je i prijavio policiji.

Od početka je sarađivao s vlastima, a kako pišu pojedini američki mediji, Tajler je ocu i priznao zločin.

Prema informacijama, otac je nakon sinovog priznanja odmah kontaktirao nadležne službe. Ne samo da je obavestio vlasti o onome što je saznao, već je i osigurao sina kako bi sprečio bekstvo do dolaska policije i formalnog privođenja.

FBI će na konferenciji za medije saopštiti više informacija o osumnjičenom.

