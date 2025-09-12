Tajlera je navodno prepoznao otac, koji ga je i prijavio policiji.
Tramp se oglasio: Uhvaćen ubica Čarlija Kirka
Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je za Foks Njuz da je osumljičeni za ubistvo Čarlija Kirka uhapšen!
– Mislim da ga visokim stepenom sigurnosti imamo u pritvoru – potvrdio je.
Dodao je i da ga je “neko ko mu je bio veoma blizak izdao”, kao i da se osumnjičeni trenutno nalazi u policijskoj stanici.
Svetski mediji navode da je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka (Charlie) identifikovan kao Tajler Robinson (Tyler), 22, iz Jute, pišu mediji.
Od početka je sarađivao s vlastima, a kako pišu pojedini američki mediji, Tajler je ocu i priznao zločin.
Prema informacijama, otac je nakon sinovog priznanja odmah kontaktirao nadležne službe. Ne samo da je obavestio vlasti o onome što je saznao, već je i osigurao sina kako bi sprečio bekstvo do dolaska policije i formalnog privođenja.
FBI će na konferenciji za medije saopštiti više informacija o osumnjičenom.