Ne kupuj – udomi Medu i Žućana

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Medu i Žućana.

Meda

Meda je pas star oko šest godina koji je sklonjen sa ulice 2021. godine u očajnom stanju, ali danas je pravi lepotan, zahvaljujući ljubavi i pažnji koju je dobio.

On je jedno veselo i srčano stvorenje, ima higijenske navike i lepo je naviknut na život u stanu, a obožava šetnje i uživa u svakom trenutku provedenom s ljudima.

Meda, nažalost, ima epilepsiju, ali uz terapiju normalno funkcioniše.

Sve drugo može se saznati na kontakt telefon: 069/214-32-71.

Žućan

Ovo mače se nalazi na jednom parkingu u Pančevu; staro je oko tri meseca.

U pitanju je mužjak, kao i većina žuto-belih.

Zajedno s njim bilo je još braće i sestara, ali su nestali ili nastradali.

Svi koji žele da ovom žućanu pomognu da da preživi, mogu da se jave

na kontakt telefon 066/811-68-87.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

