Ubedljiva pobeda proevropske stranke na izborima u Moldaviji

Moldavska vladajuća, proevropska stranka ubedljivo je pobedila je prorusko orjentisani Patriotski blok na parlamentarnim izborima, nakon što su potvrđeni konačni rezultati.

Sa više od 99 odsto prebrojanih glasova, Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je od 49,99 odsto, u odnosu na 24,28 procenata za Patriotski blok.

Preostala raspodela glasova sugeriše da bi PAS mogao da obezbedi većinu koja mu je potrebna u parlalmentu sa 101 poslanikom kako bi izbegao potencijalno nestabilnu koaliciju

Druge snage koje će ući u parlament uključuju nominalno proevropski Alternativni blok i populističku Našu stranku, sa oko osam, odnosno 6,2 odsto.

Pripreme za izbore koje su lideri PAS-a nazvali najznačajnijim od sticanja nezavisnosti Moldavije bile su obeležene optužbama za nemar sa obe strane pre i na dan izbora.

Vlada predsednice Maje Sandu upozorila je Moldavce da je Rusija pokušala da utiče na glasanje putem široko rasprostranjenih dezinformacija i kupovine glasova. Stanislav Sekrijeru, savetnik predsednice za nacionalnu bezbednost, tvrdio je da su izborna infrastruktura i vladine veb stranice bile žrtve sajber napada i da su lažne pretnje bombama pristizale na biračka mesta u Moldaviji i inostranstvu. Moskva je negirala u mešanje u izborni proces u Moldaviji.

Opozicija pozvala na proteste

U nedelju je jedan od lidera Patriotskog bloka Igor Dodon, bivši moldavski predsednik, pozvao na proteste sledećeg dana ispred parlamenta, tvrdeći da Sandu planira da poništi glasanje. Nije pružio dokaze.

U danima koji su prethodili glasanju, izborni zvaničnici su sprečili dve proruske stranke da učestvuju na glasačkom listiću zbog optužbi za nezakonito finansiranje.

Moldavija je nekadašnja sovjetska republika sa 2,4 miliona stanovnika, koju je pogodio rat u susednoj Ukrajini, navodno rusko mešanje i nestašica energije.

Opozicione grupe poput Patriotskog bloka pokušale su da iskoriste bes birača zbog ekonomskih problema i sporog tempa reformi.

Inflacija ostaje tvrdoglavo visoka na oko sedam odsto, dok Moldavci takođe snose veće troškove pošto su vlasti prinuđene da uvoze električnu energiju.

(Objektiv)