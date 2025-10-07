Šetnja „Tragom Banatske vojne granice“ za osnovce

Edukativna šetnja pod nazivom „Tragom Banatske vojne granice” nedavno je organizovana u Starčevu i veoma je zainteresovala učenike lokalne osnovne škole.

Prema rečima autora ture Marka Ivoševića, ova aktivnost je imala za cilj da prikaže direktan dodir sadašnjosti sa istorijom.

– Prikazani su određeni objekti poput zgrada, ulica ili kišnih kanala, koji su nastali u vremenu Banatske vojne granice ili su rezultat određenih uloženih napora u tom periodu koje su nasledile, unapređivale ili na određeni način prilagođavale i sve naredne generacije – napomenuo je Ivošević.

U šetnji je učestvovalo dvadesetak učenika starijih razreda osnovne škole iz Starčeva, koji su bili u pratnji nastavnice istorije Zorke Bijelić.

– Veoma često ne postavljamo sebi pitanja vezana za fizički kontekst našeg okruženja, kao na primer, zašto nešto izgleda baš tako ili šta je to u našem bližem ili daljem okruženju što se razlikuje od drugih? Odgovori na ovakva pitanja nas dovode do kulturne povezanosti s mestom u kome živimo, a to je važna odlika identiteta – navodi autor ture „Tragom Banatske vojne granice”.

Ova aktivnost realizovana je kao deo projekta „Starčevo kroz vekove – svim čulima”, koje sprovodi Udruženje „Pagus”, a sufinansira Grad Pančevo.

(Pančevac/J. Filipović)

Udruženje „Pagus“ realizovalo projekat „Starčevo kroz vekove – svim čulima“

Otvorena izložba radova osnovaca „Neolitske šare“