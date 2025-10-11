Momak iz Monaka zaustavio Đokovića u Šangaju

U Južnom Banatu ima obolelih od korone
17:00
11.10.2025
Novak Đoković neće ove godine slaviti u Šangaju, iako su mu se svi teniski bogovi naklonili. Najbolji svih vremena je u bolovima poražen od totalne senzacije turnira Valentana Vašeroa iz Monaka, momka koji je do pre nekoliko dana bio izvan svetskih Top 200 – rezultat je bio 6:3, 6:4.
Nikada Novak na Mastersima nije izgubio od čoveka koji je ovoliko nisko rangiran. Vašero je na sedmom nebu. Do juče je bio 204. na ATP listi, a danas je finalista prestižnog turnira iz serije 1.000. Neverovatna sudbina.
No, preživljavao je golgotu u svakom meču. Mučili su ga uslovi svakog dana. A, na poslednjem susretu je zaradio povredu kuka koja mu je oduzela priliku da igra na svom nivou.
(Pančevac/Objektiv)