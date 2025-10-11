Momak iz Monaka zaustavio Đokovića u Šangaju

Novak Đoković neće ove godine slaviti u Šangaju, iako su mu se svi teniski bogovi naklonili. Najbolji svih vremena je u bolovima poražen od totalne senzacije turnira Valentana Vašeroa iz Monaka, momka koji je do pre nekoliko dana bio izvan svetskih Top 200 – rezultat je bio 6:3, 6:4.

Nikada Novak na Mastersima nije izgubio od čoveka koji je ovoliko nisko rangiran. Vašero je na sedmom nebu. Do juče je bio 204. na ATP listi, a danas je finalista prestižnog turnira iz serije 1.000. Neverovatna sudbina.

Što se tiče Đokovića… Žreb bukvalno nije mogao da bude lakši. U trećem kolu Hanfman, u osmini finala Munar, a u četvrtfinalu Bergs… Praktično je sve doživelo neverovatan momenat kada ga je u polufinalu dočekao poluanonimni teniser iz Monaka.

No, preživljavao je golgotu u svakom meču. Mučili su ga uslovi svakog dana. A, na poslednjem susretu je zaradio povredu kuka koja mu je oduzela priliku da igra na svom nivou.

(Pančevac/Objektiv)