Dve bronze za AK „Panoniju“ na uličnoj trci u Požarevcu

Povodom Dana oslobođenja u Drugom svetskom ratu, Sportski savez grada Požarevca, uz tehničku podršku Atletskog kluba „Požarevac“, po 61. put je organizovao ulične trke ulicama Požarevca.

Promoter ovogodišnje trke bila je Amela Terzić Ljajić, dvostruka šampionka Evrope do 23 godine i osvajačica zlata na Univerzijadi u Tajpeju, a takmičari su se nadmetali na kružnoj stazi dugoj 1.000 metara.

Među brojnim sportistima iz čitave Srbije nastup su imali i atletičari pančevačke „Panonije“ Una Althajm, Nada Veselić Okoli, Lana Miloševski, Anđela Stefanović i Vladimir Mirkov.

U trci devojčica sedmog razreda, na stazi dužine 800 metara, Una Althajm je zauzela 6. mesto. U trci osmaka, na istoj distanci, Nada Veselić Okoli bila je osma.

Lana Miloševski se po prvi put oprobala na stazi dugoj 1.000 metara i u trci omladinki zauzela je 9. mesto.

Na kraju programa organizovana je trka rekreativaca na 3.000 metara u kojoj su se okušali Anđela Stefanović i Vladimir Mirkov. Oba ova atletičara, u veoma jakoj ženskoj i muškoj konkurenciji, osvojili su bronzana odličja.

Da podsetimo, Atletski klub „Panonija“ Pančevo ove godine je organizator „Ulične trke Pančevo“ za Dan oslobođenja Pančeva u Drugom svetskom ratu – 8. novembra, a prijave su u toku na sajtu Trka.rs.

