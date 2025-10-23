Oglasio se doktor Arsenijević o stanju ranjenog Milana Bogdanovića

Milan Bogdanović, koji je juče ranjen ispred Skupštine Srbije operisan je juče u Urgentnom centru ambulantne hirurgije. Doktor Vladimir Arsenijević kaže za RTS da se nadaju da pacijent neće imati više intervencija, ali da se s obzirom na anatomsku regiju povrede, ne bi egzaktno o tome izjašnjavao u budućnosti.

Doktor Vladimir Arsenijević naveo je da je pacijent M. N, (57) doveden juče u Urgentni centar u ambulantu reanimacije, zbog povrede vatrenim oružje. Operacija je, navodi izvedena timski, operisali su ga vaskularni hirurzi, abdominalni hirurzi i urolozi.

Dodaje da je intervencija trajala od 12.20 do 14.30 časova.

Pojašnjava da je anatomska regija povrede nezgodna, da je reč o području male karlice.

