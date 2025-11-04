Humanitarna akcija: KK „Gornji grad” vas zove u „Zvuke srca”

Članice i članovi Književnog kluba „Gornji grad”, zajedno sa muzičarem Vladicom Vanjom Ivkovićem, smislili su kako i oni mogu da pomognu kafeu „Zvuci srca”, u kojem rade mladi sa smetnjama u razvoju. Od večeras, svakog utorka od 18 časova, biće na adresi Žarka Zrenjanina 4, animiraće goste i čitanjem priča i pesama i dobrom muzikom. Kao i do sada, na posetiocima je da donacijom u kutije koje se nalaze na stolovima nagrade trud devojaka i mladića koji će vam uz osmeh poslužiti kafu ili piće i tako omoguti, pre svega, dalji rad ovog kafića, koji je ujedno i radni centar. Prijatnu atmosferu i lepo veće koje će vam prirediti KK „Gornji grad” i Vanja Ivković biće sigurno i dodatni razlog da ih posetite.

Inkluzivni kafić „Zvuci srca”, u Žarka Zrenjanina 4 u Pančevu, radi već više od godinu dana, od 12. septembra 2024. godine, kao primer radnog centra gde mladi ljudi koji imaju smetnje u razvoju dokazuju da mogu da budu ravnopravno uključeni u zajednicu. Posle pozitivnih iskustva u Beogradu i Subotici, i u Pančevu je njegovo osnivanje pokrenula humanitarna organizacija „Dečje srce“, uz podršku NLB Komercijalne banke, kao i Grada Pančeva koji je prostor ustupio bez naknade.

U kafiću mogu da se kupe i suveniri i artikli koji se prave u sva tri radna centra, između ostalog majice, šolje, bedževi, cegeri, paketići kolača… Za razliku od pića, ovi proizvodi imaju fiksnu cenu.

(Pančevac / N. S.)

