Srebrne medalje za Hristinu i Stašu

Veslački klub "Tamiš": Prvo mesto u Budimpešti
Na međunarodnom džudo turniru Trofej Žandarmerija 2025.,gde je učestvovalo 730 takmičara iz 9 zemalja i 62 kluba, najveće takmičenje ove godine, Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 6 takmičara i osvojene su dve srebrne medalje kod naših najperspektivnijih devojaka:
Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, srebrnu medalju
Staša Simanić, mlađe devojčice do 56kg, srebrnu medalju
(Pančevac)
