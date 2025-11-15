Srebrne medalje za Hristinu i Stašu

Na međunarodnom džudo turniru Trofej Žandarmerija 2025.,gde je učestvovalo 730 takmičara iz 9 zemalja i 62 kluba, džudistkinje Dinama osvojile su dve medalje.

Na međunarodnom džudo turniru Trofej Žandarmerija 2025.,gde je učestvovalo 730 takmičara iz 9 zemalja i 62 kluba, najveće takmičenje ove godine, Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 6 takmičara i osvojene su dve srebrne medalje kod naših najperspektivnijih devojaka:

Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg, srebrnu medalju

Staša Simanić, mlađe devojčice do 56kg, srebrnu medalju

(Pančevac)