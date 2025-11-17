4 medalje za karatiste iz Plandišta

Takmičari karate kluba „Agrobanat“ Plandište na kupu Srbije za poletarce, pionire i nade u Mladenovcu osvojili su 3 srebrne i 1 bronzanu medalju.

Takmičari karate kluba „AGROBANAT“ Plandište, nastupili su na kupu Srbije za poletarce, pionire i nade, koje je održano za vikend u Mladenovcu. Kup Srbije je okupio veliki broj takmičara koji su prošli regionalne kvalifikacije, tako da su došli najbolji iz čitave Republike Srbije. Ostvaren je odličan rezultat osvajanjem 4 medalje (srebrnih 3 i bronzanih 1).

Srebrne medalje osvojili su: Babić Nađa u kategoriji nada 2012 godište C klasa, Halas Mihalj u kategoriji pionira 2015 godište C klasa i kata tim pionira u sastavu (Mladenovski Branko, Ćurčić Dušan i Halas Mihalj).

Bronzanu medalju osvojio je: Mladenovski Branko u kategoriji pionira 2014 godište B klasa.

Pored osvajača medalja, na kupu Srbije odlične nastupe imali su: Majkić Una, Rosić Nađa, Balo Iva, Mikša Petra, Nikola Iva, Mikša Lena i Taševski Dina.

Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne pripreme za predstojeće aktivnosti koje takmičare našeg kluba očekuju u narednom periodu.

(Pančevac)

