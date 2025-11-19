Promocija uz stihove, muziku, vino…

Premijerna promocija zbirke pesama „Dete ravnice”, autora Nikole Radonjina, upriličena je u subotu, 15. novembra, u dolovačkom Domu kulture „25. Maj”.

Te večeri Dolovci i njihovi gosti mogli su da uživaju u lepim stihovima njihovog sugrađanina posvećenim njihovom mestu, podneblju, Banatu, Vojvodini i ravnici uopšte, protkanim ljubavlju, a sve je začinjeno muzikom violina, gitare i harmonike uz neizbežno domaće vino.

Nikola Radonjin je predstavio nekoliko svojih pesama, a priliku da to isto uradi imao je pesnički podmladak iz Dolova, čije su pesme zastupljene u prošlogodišnjem zborniku radova „Neodol”.

U muzičkom delu nastupio je kamerni orkestar „Aksentije Maksimović” i deca mlađeg uzrasta iz klase violine profesora Luke Balaša, učenici izdvojenog odeljenja u Dolovu Muzičke škole „Jovan Bandur” iz Pančeva.

Uz stihove, čuli su se i zvuci gitare Miroslava Prvulja i harmonike Zorana Ilića, a veče je upotpunio pevač Žika Martinov.

Korice knjige krasi slika dolovačkog umetnika Živka Novkovića, na kojoj je prikazan motiv banatske ravnice, dok je recenziju dela potpisao pančevački književnik Nemanja Rotar.

Novković je zajedno sa svojim delima bio prisutan, a naslovnu sliku tom prilikom poklonio je Mioni Zeljković, direktorki Doma kulture „25.maj”, koji je suizdavač zbirke „Dete ravnice”.

Još jedan veliki umetnik utkao se u ovu knjigu, jer autorove stihove upotpunjuju i krase i ilustracije Nikole Dragaša.

Svojevrsnom plovidbom stihovima kroz banatsku ravnicu kormirirala je Biljana Gnjidić i zajedno sa autorom, po potebi, uvodila brod u mirne vode.

Naredna promocija ove knjige biće održana u Pančevu, u subotu, 29. novembra, od 19 sati u Gradskoj biblioteci Pančevo, koja je ujedno i jedan od izdavača, a očekuje se i beogradsko predstavljanje sredinom decembra.

(Pančevac/J. Filipović)

