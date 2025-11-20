Ne kupuj – udomi Trikolorku i Belišu
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Trikolorku i Belišu.
Trikolorka
Ova predivna i predobra maca, stara šest meseci, pronađena je pre dva meseca u strašnim bolovima, ali sada se skroz oporavila i u međuvremenu je sterilisana.
Iako je ostala bez repića, taj mali hendikep joj ništa ne umanjuje kvalitet života, jer vesela, razigrana, brza, poslušna i jede apsolutno sve.
Ovoj unikatnoj maci jedino je neophodan dom bez izlaženja napolje, a zainteresovani dobri ljudi mogu da se jave na kontakt telefon 064/20-07-
507.
Beliša
Mešanac nižeg rasta, s genima pudle i maltezera, star oko godinu dana i težak je oko devet kilograma, pronađen je u okolini Pančeva.
On sada traži svoj novi dom, nakon što je kastriran, vakcinisan protiv besnila i infektivnih oboljenja, čipovan i očišćen od unutrašnjih i spoljašnjih parazita.
Dlaka mu se ne linja, izuzetno je mazan pas, može da boravi u kućnim uslovima, ima higijenske navike i zna da ide na povodac.
Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 064/861-22-29.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
