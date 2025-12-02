Svi koristimo USB pogrešno: Evo šta znače boje i koji port puni 20 puta brže

Ako ste na punjaču, računaru ili produžnom kablu primetili USB port koji nije crn nego plav, žut, crveni ili narandžasti to nije ukras.

Boja otkriva

Boja otkriva koliko brzo se uređaj puni, da li port ostaje aktivan kad je računar ugašen i kojom brzinom prenosi podatke. Većina korisnika uopšte ne zna da boje skrivaju ove informacije. Crni USB port označava USB 2.0, stariji standard koji prenosi podatke do 480 Mb/s i isporučuje samo 2,5 vati snage.

Sporije punjenje, ali važne razlike

Zbog toga telefoni, slušalice i power bankovi preko crnog porta uvek pune sporije. Plavi port znači da uređaj koristi USB 3.0, sa znatno bržim prenosom (do 5 Gb/s) i oko 4,5 vati. Razlika u brzini punjenja je gotovo duplo u odnosu na USB 2.0, piše Blic.

Žuti USB označava „always on“ port funkcioniše čak i kada je laptop ugašen ili u sleep modu. To znači da telefon možete ostaviti priključen, a punjenje će se nastaviti bez obzira na stanje uređaja. Snaga zavisi od modela i kreće se od 2,5 do 4,5 vati.

Crveni i narandžasti portovi: najbrža punjenja i najveća snaga

Narandžasti port je ređi i najčešće ima istu funkciju kao žuti — omogućava punjenje i kada je uređaj isključen. Crveni port je najvažniji: označava USB 3.1 Gen 2 ili USB 3.2, sa brzinama prenosa od 10 do 20 Gb/s i snagom punjenja od 15 do čak 100 vati. To znači da telefon može da se napuni i 20 puta brže nego preko crnog USB porta.

Najnoviji standard, USB 4.0 Gen 3×2, podiže mogućnosti još više: prenos do 40 Gb/s

punjenje do 100 vati

napajanje laptopa bez problema

Zbog toga stručnjaci savetuju da, ako želite najbrže punjenje, uvek birate crveni USB port, jer obezbeđuje maksimalnu snagu i najvišu efikasnost.

Zaključak je jednostavan: boja USB porta otkriva više nego što mislite — a razlika u brzini punjenja može biti ogromna.

(Bizportal)