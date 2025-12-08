Pregledi i intervencije na koži i potkoži u Zavodu Pančevac

Precizna dijagnostika, ambulantno uklanjanje izraslina bez čekanja, najbrža pathistološka analiza, dalja terapija – uz vrhunske stručnjake iz Beograda i Pančeva u hirurškoj ordinacija Zavoda „Pančevac”

RADNO VREME:

Hirurška ordinacija iz oblasti opšte hirurgije

Zavoda „Pančevac”PONEDELJAK – PETAK

od 12 do 19 časova,

Vuka Karadžića 1, Pančevo,

telefon: 062/62-62-90

Zavod „Pančevac” u kojem se godinama obavljaju sistematski i klinički pregledi kod raznih specijalista, zajedno sa sestrinskom Specijalnom oftamološkom bolnicom „Sveti Vasilije Ostroški”, sada – posle otvaranja Ordinacije iz oblasti opšte hirurgije i uvođenja kompletne radiološke dijagnostike, od rendgena do magnetne rezonance – postaje pravi i prvi privatni zdravstveni centar u Pančevu.

Da smo ispunili obećanja i da ste već stekli poverenje, dokaz je i to što je odziv pacijenata sve veći i u našoj hirurškoj ordinaciji u kojoj se od septembra obavljaju sve vrste pregleda promena na koži i potkoži, njihovo uklanjanje i postoperativna terapija, kao i patohistološke analize koje upućuju na dalje lečenja. Ovom prilikom uputićemo vas detaljnije u to šta možete da od nas očekujete, koje procedure se primenjuju u dijagnostici i lečenju, kakav je tok lečenja, kada su u pitanju male hirurške intervencije na koži i potkoži.

Naša prednost su vrhunski stručnjaci, lekari sa iskustvom. Dr Mladen Prcović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, načelnik je Odeljenja za opekotine na VMA, a u našoj Hirurškoj ordinaciji, pored otklanjanja i benignih i malignih promena na koži i potkoži, obavlja i manje rekonstruktivne terepeutske i estetske intervencije. Dr Goran Dodevski, prvi specijalista abdominalne hirurgije u Srbiji, zaposlen iu pančevačkoj bolnici, pored gastroskopije, radi i male hirurške intervencije na koži i potkoži, kao i abdominalne i pleuralnu punkcije. A doktoru Igoru Šeganu, specijalisti otorinolaringologu iz pančevačke bolnice, možete se obratiti ako primetite promene na koži i potkoži glave i vrata, kao i u vidljivom predelu usne duplje, ždrela, nosa i uha.

– Bez čekanja, posle progleda lekara, i u ambulanti i kod kuće rešite se ateroma, masnog tkiva, hematoma, apscesa, perianalnih apscesa, sumnjivih mladeža, sanirajte dekubite, izlečite zarasle nokte, otklonite strana tela iz kože i potkože.

– Područja sa zapaljinskim promenama otiču, crvene i veoma su bolna. Ponekad iz njih curi i gnoj. Ali ne čekajte, dođite na pregled kod nas i ako uočite bilo kakvu promenu na koži i potkoži celog tela, ili u uhu, ili na vidljivoj sluzokoži nosa, usta i ždrela. Svaka izraslina ili promena u vidu boje, veličine, osećaja žarenja, grebanja, koje ne prolaze ni posle dva-tri dana, moraju biti pregledane.

– Naši iskusni lekari u 95 odsto slučajeva, posle prvog pregleda, znaće o kakvoj promeni je reč. Ultrazvuk će otkriti i šta se dešava u dubljim slojevima i odrediti dalju terapiju ili vrstu intervencije.

– Patohistološka analiza uzorka tkiva pokazaće defintivno da li je u pitanju benigna ili maligna promena, a lekara uputiti kakvu terapiju da prepiše. Zavod „Pančevac” omogućava dobijanje rezultata analize u najkraćem roku zbog neposredne saradnje s laboratorijom u Beogradu.

– Kod zapaljinskih promena najpre se uklanja gnoj. Slede ambulantno previjanje i terapija antibioticima. Kada se takvo lečenje završi ili ako nema infekcije, razne vrste izraslina se i trajno uklanjaju. Većina promena je benigna, ali svakako ih se rešite kako biste imali život bez bola i kako biste sprečili eventualne loše posledice u budućnosti.

– Ne zaboravite da obavezno pregledate i svaku promenu na mladežima.

– Kod nas možete ukloniti i papilome, granulome, hemangiome i ostale promene sluzokože unutar nosa, usne duplje i ždrela, keratoze manjeg obima, kao i tumorske promene, poput bazalioma, koji se najčešće javljaju na koži lica ili vrata.

– Perianalni apscesi, izbočine i šupljine ispunjene gnojem oko anusa vrlo su neprijatni, ali mogu biti i opasni. Rešite ih se, jer mogu da dovedu čak i do sepse.

– Posebno olakšanje za ležeće i nepokretne pacijente i za njihove bližnje je mogućnost malih hirurških intervencija i kod kuće. Biće obavljene isto toliko stručno i bezbedno kao i one u poliklinici, sa svim potrebnim instrumentima.

– Male hirurške intervencije zahtevaju dobro opšte zdravstveno stanje pacijenta, bez akutne infekcije, izuzimajući zapaljinske promene na koži ili sluzokoži koje treba da se leče.

Dr Mladen Prcović, specijalista plastični i rekonstruktivni hirurg, načelnik Odeljenja za opekotine na VMA: – Manje rekonstruktivne terepeutske i estetske intervencije i otklanjanje i benignih i malignih promena na koži i potkoži. Dr Igor Šegan, specijalista otorinolaringolog (Oppšta bolnica Pančevo):: – male hirurške intervencije na koži i potkoži glave i vrata, u vidljivom predelu usne duplje, ždrela, nosa i uha. Dr Goran Dodevski, specijalista abdominalni hirurg (Oppšta bolnica Pančevo): – male hirurške intervencije na koži i potkoži,

– gastroskopije, i dijagnostičke i terapeutske.

– abdominalne i pleuralnu punkcije

– Specijalista otorinolaringolog obavlja i resekcije frenulama jezika, to jest jezične resice koja povezuje jezik s dnom usne duplje kod male dece.

– Ne znate ni ko može da vam u najkraćem roku pomogne ako ste se uboli na trn, stali na staklo, ako vam se zabola iverica u ruku, ili bilo koji drugi predmet. Dođite kod nas. Vrlo brzo ćemo vas rešiti bola i sprečiti eventualnu infekciju.

– Javite se i ako ste nešto gurnuli u uho. U ambulanti Zavoda „Pančevac” postoje uslovi za vađenje stranih tela iz spoljašnjeg slušnog i iz nosnog hodnika ili iz vidljive regije usne duplje i ždrela.

– Posebno za neke hronične bolesnike veliki problem je i nakupljanje tečnosti u stomaku ili plućima, jer abdominalne i pleuralne punkcije moraju da se obave brzo. Naši lekari će vam odmah pomoći, a ovakve vrste intervencija nisu ni skupe.

– Takođe, kod našeg plastičnog hirurga možete obaviti i manje rekonstruktivne terapeutske i estetske intervencije.

– I ne bojte se. Razloga za strah od bola nema jer intervencije se obavljaju u lokalnoj anesteziji.

(Pančevac)

