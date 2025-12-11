Ne kupuj – udomi Čupavke i Bubi

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” ove nedelje predstavljaju Čupavke i Bubi. Ukoliko želite da ih udomite pozovite gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čupavke i Bubi.

Bubi

Ovu čupavu njuškicu izbacio je na ulicu neki nehumani i nesavesni sugrađanin, tako da mora da pronađe neki kutak u nečijem toplom domu.

Bubi ima oko dve godine i malog je rasta, a veoma je vesela, živahna i prava lajavica, uvek spremna na igru i trk.

Očišćena je od parazita, a obezbeđena je i besplatna sterilizacija,

dok se ostalo može saznati na telefon 066/811-68-87.

Čupavke

Dva ženska šteneta traže udomitelje, nakon što je njihovu majku spasao humani sugrađanin udomivši je s njiva gde je bila napuštena.

Bela Zeka i crna Runda su veseli i razigrani, a potrebno im je samo nečije malo parče kuće ili dvorišta, kao i vremena i pažnje kako bi odrasli u prave kućne ljubimce.

Druge informacije se mogu dobiti pozivom na telefon 064/380-55-56.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

