Velika pobeda Zvezde u Gracu za izgledno evropsko proleće

GRAC – Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu rezultatom 1:0 golom Mirka Ivanića u meču šestog kola Lige Evrope.

Zvezda je u Austriji stigla do desetog boda, značajno popravivši svoje šanse da se domogne druge faze, a sada je u igri i direktan plasman u osminu finala.

Zaslužili su crveno-beli novi trijumf, koji je mogao da bude još ubedljiviji, ali daleko od toga da je Šturm bio bez šansi. Sada su jako daleko od plej-ofa.

Izabranici Vladana Milojevića zabeležili su svoju treću pobedu u nizu, a sve su izvojevane istim rezultatom. Zvezda je treću put uzastopno uspela i da sačuva svoju mrežu, što je pečat iskusnog stručnjaka.

Posle pobede nad FCSB-om i nekoliko promašenih prilika, Ivanić je izjavio da se nada da će gol uskoro doći. Nije morao dugo da čeka. U 55. minutu je najbolje skočio na prvoj stativi posle centaršuta Elšnika i nagradio se za dobre igre u prethodnom periodu.

Početak meča protekao je u veoma brzom ritmu, a već posle nekoliko minuta je Šturm imao izglednu priliku nakon greške crveno-belih. Horvat je proigrao Jatu, ali je napadač austrijske ekipe šutirao pored gola.

Nije prošlo mnogo pre nego što je Zvezda uzvratila. Elšnik je povukao kontru i završio je nedovoljno dobrim udarcem sa ivice kaznenog prostora. Bio je sam i morao je bolje u toj situaciji.

Nakon toga je ritam pao, a lopta je veći deo vremena provodila na sredini terena. Šturm nije imao rešenje kroz pas igru, te su se oslonili na prekide. Tada su se isticali štoperi Zvezde i pouzdani Mateus.

Sprski šampion je čekao kontru, ali su se domaći znatno bolje branili u tranziciji, opomenuti greškama u uvodnom delu susreta.

(Pančevac)