VJT u Beogradu: Majka pokušala da ubije bebu od 20 dana

BEOGRAD – Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandre S. (19) zbog postojanja opravdane sumnje da je 29. avgusta 2025, pokušala da ubije svoje dete ženskog pola, rođeno 9. avgusta

Okrivljenoj se na teret stavlja krivično delo „teško ubistvo u pokušaju“, saopštilo je VJT.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandri S. produži pritvor jer je za krivično delo koje joj se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja, navodi VJT, da je okrivljena 29. avgusta 2025. godine oko 6.15 časova na teritoriji Zemuna, dok su njen vanbračni suprug, otac deteta S.P. i zajedničko maloletno dete spavali, izašla iz kuće i sa sobom povela novorođenče i krećući se Dunavskom ulicom došla do raskrsnice sa ulicom Pregrevica, gde je novorođenče ostavila iza kontejnera za smeće i trafo stanice, u šipražju koje je prekriveno suvim granama, u presavijenoj plastičnoj kesi, umotano u peškir, van dometa i pogleda ljudi.

Novorođenče je pronašla M.M, koja je prolazila Ulicom Pregrevica i pored kontejnera je zastala kako bi nahranila mačke.

