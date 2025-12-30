„Pančevački dani pčelarstva“ zadovoljili sve ukuse

„Pančevački dani pčelarstva“ održani su proteklog vikenda na području mesne zajednica Tesla u besprekornoj organizaciji Društva pčelara – podružnica Pančevo.

Manifestaciju je prostorijama pomenute Mesne zajednice otvorio direktor Turističke organizacije Pančeva Srđan Nikolić i poželeo pčelarima lep provod i dugogodišnju saradnju.

Potom se predsednik pčelarskog udruženja Aleksandar Cvejić obratio rečima dobrodošlice svim proizvođačima meda i najavio predstojeće događaje.

– Naš cilj je i promovisanje pčelarstva u ruralnim sredinama, što smo ostvarivali i putem projekta „Medni doručak“, koji je priređivan i po seoskim školama, a ovog puta je udruženje organizovalo dolazak sjajnih stručnih predavača – istakao je Cvejić.

Prekaljeni profesor Mića Petrović iz Kragujevca uputio je pčelare na šta treba da obrate pažnju u vezi sa klimatskim promenama kako bi im društva ostala zdrava i prezimila haldan period.

Nakon 90 minuta sjajnog predavanja, reč je uzeo čovek koji piše istoriju pčelarstva u Srbiji i svetu, doktor Slobodan Dolašević, naučni saradnik instituta za stočarstvo u Beogradu.

Bilo je tu reči o raspoloženju matice za zaleganje legla u različitim mesecima, testiranjem voska u određenim uslovima.

On je pčelarima preneo i delić atmosfere sa svetskog sajma pčelarstva „Apimondia 2025“ u Kopenhagenu na kom je među 300 učesnika iz 36 zemalja osvojio bronzanu medalju.

Dolašević je inače autor pronalaska specijalizovanog kaveza koji unapređuje laboratorijska ispitivanja.

Nakon dva sjajna predavanja pčelari su se preusmerili na izložbu koju su organizovali na trgu kod kafane Ljubičevo na Tesli.

Prodajne tezge bile su izložene u sklopu dočeka Deda Mraza koji je organizovala Turistička organizacija Pančeva, kao partner projekta.

Brojni izlagači meda su imali sta da ponude Pančevcima za ove hladne dane.

Tako su, pored mnogo vrsta meda, pčelari izložili i polen, propolis, sveće od prirodnog voska, pcelarske kreme…

Kako je vreme odmicalo za najmlađe je organizovana dečja radionica crtanja pčelica.

Mališani su se u velikoj meri i uz mnogo radosti odazvali na taj poziv.

Društvo pčelara – podružnica Pančevo uručilo je tokom manifestacije svakom detetu uručilo po medejnak, napravljen po receptu starih baka, a naposletku je najmlađima podeljeno oko 350 medenih kolača.

Manifestaciju „Pančevacki dani pčelarstva“ podržali su Grad Pančevo i Sekretrijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj.

(Pančevac/J. Filipović)

