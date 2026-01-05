Zbog padavina železnički saobraćaj usporen, ali bez većih zastoja

Železnički saobraćaj odvija se usporeno, ali bez većih zastoja i problema u uslovima vremenskih nepogoda i pojačanih snežnih padavina širom Srbije, saopštilo je danas preduzeće Infrastuktura železnice Srbije.

Kako je navedeno, u rešavanju operativnih situacija na terenu angažovano je svo raspoloživo osoblje Infrastrukture železnice Srbije, kao i železničkih prevoznika.

U prethodna 24 sata na raščišćavanju pruga od snežnih nanosa i stvaranju uslova za funkcionisanje železničkog saobraćaja širom Srbije bilo je ukupno angažovano 536 zaposlenih u Infrastrukturi železnice Srbije, kao i 20 teških motornih drezina građevinske i elektrotehničke delatnosti.

Od početka pojačanih snežnih padavina organizovana su i permanentna dežurstva stručnih službi duž pruga u Srbiji. Na niškim, kraljevačkim i zaječarskim prugama nije bilo nikakvih problema u organizaciji saobraćaja vozova.

“Infrastruktura železnice Srbije nastaviće da prati vremensku situaciju na terenu i reaguje u skladu sa potrebama. Svo ljudstvo i mehanizacija na srpskim prugama u funkciji su očuvanja bezbednog i redovnog funkcionisanja železničkog saobraćaja širom Srbije“, navedeno je u saopštenju.

