Protiv šest osoba podnete krivične prijave zbog gađanja Ane Bekute ledenicama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv šest osoba zbog sumnja da su ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.

Kako je saopšteno iz MUP-a, prijave su podnete protiv G. M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

U saopštenju se dodaje da su G. M, T. B, D. I. i M. R. privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva radi saslušanja.

Takođe, policija će protiv A. T. (66), B. M. (41), D. M. (38), V. J. (38) i D. S. (44) iz Čačka podneti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.

(Objektiv)

