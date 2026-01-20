Na „Pihtijadi“ pobedili gurmanluci domaćih takmičara

Šesta „Pihtijada” u Kačarevu na veliki hrišćanski praznik privukla učesnike iz različitih sredina, koji su prikazali svoj način pripremanja čuvene špecije.

Šesta „Pihtijada” u Kačarevu, koju je kao i dosad organizovalo lokalno Udruženje žena „Etno-kutak”, održana je u ponedeljak u standarno domaćinskoj atmosferi, u kojoj su svi istinski gurmani u dobrom štimungu mogli da uživaju svim čulima, a zainteresovani kulinari su imali priliku i da pokažu svoje umeće pripremanja ovog tradicionalnog banatskog specijaliteta.

Ovogodišnja manifestacija je na veliki hrišćanski praznik privukla učesnike iz različitih sredina, koji su prikazali svoj način pripremanja čuvene špecije.

Prema rečima glavne organizatorke, predsednice Udruženja žena „Etno-kutak“ Zore Čubrić u konkurenciju je ušao 21 uzorak pihtija.

– Pored naših Kačarevaca, takmičili su se i ljudi iz Crepaje, Glogonja, Pančeva… Na kraju su pobedili najbolji, ali to nije glavni motiv ovog okupljanja, već želja da sačuvamo tradicionalni specijalitet, uz druženje u pozitivnom ambijentu. Drago nam je da iz godine u godinu sve više takmičara i posetilaca, tako da moramo da stremamo više hrane i za prodaju i za posluženje, jer ova naša manifestacija otvorena je za sve ljude dobre volje. Zbog toga bih želela da pohvalim sve žene iz našeg udruženja, koje su se svojski potrudile da svi budu srdačno dočekani – navela je Zora Čubrić.

Stručni žiri, u sastavu Radmila Malić, Dragan Kordanović i Vladimir Stoicov, imao je težak zadatak da oceni sve prispele pihtije.

Kao i dosad osnovni kriterijumi za ocenjivanje uzoraka bili ukus, izgled i konzistencija, a žiri je to činio nakon što je dobio pihtije, koje su stavljene u jednolične posude.

Interesantno je da su za razliku od prethodnih godina, kada su žene osvajale nagrade, ovog puta muškarci dominirali i to sve sami iskusni kačarevački kulinari. Tako je prvo mesto zauzeo stari as Sima Gregović, drugi je bio Branko Bogdanović, a treći Srđan Kocevski.

Pobednik takmičenja, kako sam kaže, kulinar iz hobija ističe da pihtije pravi po staroj recepturi.

– Za ovaj specijalitet koristim samo kvalitetno sušeno meso. Malo svinjske butkice, malo nožice, malo junetine. I sve to se kuva pet-šest sati na izuzetno tihoj vatri. Potom se sa mnogo ljubavi odvoji to meso od supe, koja se onda procedi, nalije i u nju dodaju začini u tu tečnost. I to je stvar ukusa, a ja sam ovog puta koristio neki vijetnamski biber, koji mi je donela ćerka – navodi Sima Gregović.

Naposletku su svi učesnici i posetioci su imali priliku da se besplatno poslužuju sa sa prebogatog švedskog stola, a bilo je i mnogo onih koji su želeli da kupe pihtije.

(Pančevac/J. Filipović)

