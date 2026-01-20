Svet

Plenkoviću stiglo pismo od Trampa: Čeka se zvaničan odgovor Hrvatske na ključno pitanje

13:30

20.01.2026

Foto: Printscreen/HRT

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv od američkog predsednika Donalda Trampa da postane član njegovog Odbora za mir.

Nakon niza svetskih lidera, među kojima su Vladimir Putin, Emanuel Makron i slovenački premijer Robert Golob, poziv iz Bele kuće stigao je i na adresu hrvatskog premijera.

Plenković je primio poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži novoosnovanom Odboru za mir, saznaje Tportal.

Iz Banskih dvora za sada još nisu uputili odgovor američkoj administraciji.

– Proučićemo poziv – kratko su poručili iz Vlade Hrvatske.

(Objektiv)

