OJT Pančevo: Par osumnjičeni za seriju teških krađa

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava u Pančevu odredila je 21. januara zadržavanje do 48 časova osumnjičenima S. P. (2000) iz Pančeva i njegovoj vanbračnoj partnerki V. S. (2003), takođe iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela.

Kako se sumnja, oni su u periodu od marta 2025. do januara 2026. godine na teritoriji grada Pančeva izvršili devet krivičnih dela teške krađe, tako što su nasilno obijali kuće u privatnom vlasništvu, iz kojih su oduzimali i prisvajali različite predmete, nakit i veću količinu novca, čime su građanima pričinili znatnu materijalnu štetu.

Osumnjičeni su 23. januara 2026. godine saslušani u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, nakon čega je tužilaštvo Osnovnom sudu u Pančevu predložilo da se prema osumnjičenom S. P. odredi pritvor, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.

(Pančevac)