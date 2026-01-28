Fk Dinamo1945 na zimskim pripremama, stižu pojačanja
Šef stručnog štaba Goran Lazarević i njegov pomoćnik Miloš Francuz imali su na prvom treningu 23 igrača. Uprava kluba je igračima poželela uspešne pripreme i da ih posluži zdravlje.
Klub je napustio Blagojević Andrej koji je sreću našao u Dubaiju svi ostali su bili prisutni na prvom treningu.
Planirano je nekoliko pojačanja koji će se priključiti treninzima u narednom periodu i pokušati da se uklope u pravac fudbalskog kluba Dinamo1945.
„Voli svoj grad i navijaj za Dinamo“,poručili su iz Dinama.
(Pančevac)