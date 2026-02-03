Dom kulture Starčevo: Premijera treće predstave izmamila salve ovacija

Dom kulture u Starčevu je početkom prošle godine pokrenuo dramsku sekciju za decu, koja je dosad iznedrila tri pozorišne premijere, a najnovija predstava, treća po redu, nosi naziv „Potraga za Deda Mrazom”.

Premijerno izvođenje ovog komada bilo je planirano za dan uoči Nove godine, ali je zbog širenja gripa odloženo.

Predstava je na kraju uspešno izvedena 29. januara, pred punom salom i nagrađena je snažnim aplauzom publike.

Tokom izvedbe osećala se velika podrška i energija prisutnih, što je dodatno doprinelo toploj atmosferi i ulepšalo hladan zimski dan.

Tema predstave usmerena je na istinske vrednosti, značaj zajedništva i duh praznika.

Kroz oko 45 minuta igre na sceni su se smenjivali brojni likovi – Deda Mraz, Nova godina, vila Zubić, Uskršnji zeka, Rudolf, vilenjaci, direktor robne kuće, kao i deca sa svojim prazničnim željama.

Predstavu je režirala Vesna Đorđević, ujedno i vođa dramske sekcije, dok je originalnu muziku za ovu priliku radio Jano Kerekeš.

Nikola Tomić je bio tehnička podrška, a Marko Ivošević je bio direktor komada i zadužen za scenografiju.

U predstavi je učestvovalo ukupno trinaestoro mladih glumaca: Ana Stanković, David Čolović, Dunja i Anđela Navala, Milica Krstić, Đurđa Petrović, Petar Stanković, Dunja Minić, Andrea Pavlović, Dunja Veličković, Ognjen Spasić, Đorđe Ivanov, Gvozden Milošev, dok Lana Arsovski zbog boginja nije bila na premijeri, ali je prethodno učestvovala u radu.

(Pančevac/J. Filipović)

Dom kulture Starčevo: Večeras premijera i narodna tradicija

STARČEVO: Festival gitare „Gašini akordi“ okupio rok muzičare različitih generacija