MUP: Kajmakoski pronađen vezan u vozilu kod Rume, počinioci su u bekstvu

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom otmice pevača Danijela Kajmakoskog, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u centru Beograda. Kako je saopšteno, pevač je otet uz pretnju hladnim i vatrenim oružjem, a policija je nakon potere uspela da ga pronađe i oslobodi.

„Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd – UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu.

Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima. Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku.“

Dramatičan snimak: Akcija spasavanja otetog pevača Daniela Kajmakoskog