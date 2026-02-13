Krivična prijava protiv Pančevca i još troje: Falsifikovanje lekova i parfema

U koordiniranoj akciji na suzbijanju sive ekonomije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odelјenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijskih službenika odseka za suzbijanje privrednog kriminala policijskih uprava u Nišu, Pirotu, Pančevu i Vranju, a po nalogu osnovnih javnih tužilaštava u ovim gradovima, protiv četiri osobe biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su u dužem vremenskom periodu vršile krivična dela nedozvolјena trgovina, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvolјeno skladištenje robe.

Krivične prijave u redovnom postupku za navedena krivična dela biće podnete protiv D.Đ. (2004) iz Niša, D. N. (1978) iz Pirota, V. N. (1988) iz Pančeva, kao i I. M. (2003) iz Preševa.

Prilikom pretresa stanova, drugih prostorija i automobila koje koriste osumnjičeni policijski službenici pronašli su veću količinu falsifikovanih parfema, odeće, etiketa, medicinskih sredstava i lekova za estetsku hirurgiju namenjenih prodaji na crnom tržištu, ukupne vrednosti od oko šest miliona dinara.

(Pančevac)