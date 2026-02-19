Hronika

Čeda Jovanović stolicom udario čoveka u glavu: Detalji haosa u kafiću

15:20

19.02.2026

printscreen/YT

Čedomir Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Aca Kos napadnuti su danas u jednom kafiću u Beogradu. Kako su isprva preneli domaći mediji, političaru je nepoznati muškarac dobacivao kada je krenuo ka toaletu, nakon čega je došlo do incidenta, a sada su se pojavile nove informacije.

Kako piše Telegraf, čovek kojeg je napao Jovanović je pozvao policiju, a kako su rezultati istrage pokazali, Čeda Jovanovic je prišao nekim ljudima čim je ušao u kafić i započeo verbalni sukob sa njima.
U jednom trenutku, kada je sukob eskalirao, Čeda Jovanović je uzeo stolicu i čoveka s kojim se posvađao, udario u glavu, otkrio je izvor koji se zetekao u kafiću.

Slučaj je odmah prijavljen policiji. S njim u društvu bio je njegov prijatelj Aca Kos, kao i njihov advokat.

(Pančevac/Mondo)

