Detaljan red vožnje – ruta „trojke”

Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”

10:00

22.02.2026

Pančevac / M. Šupica

Nastavljamo da objavljujemo detaljne preglede ruta i redova vožnje autobusa na gradskim linijama u Pančevu. Pregled dajemo na osnovu Plana linija koje je Gradsko veće usvojilo za 2026, godinu.

Linija 3 saobraća na ruti između Rafinerije i Jabuke, u periodu od 4.35 do 17.00, odnosno 18.00 časova, u toku cele godine.

