PANČEVAČKA PIJACA: Krastavci od zlata

Bliži se kraj meseca, pa i poseta pančevačkoj Zelenoj pijaci jenjava, najtraženiji najjeftiniji kupus i krompir
14:01
21.02.2026
Da treba uvek jesti povrće primereno godišnjem dobu dokazuju i cene na pančevačkoj Zelenoj pijaci. Jer, ni krastavac šta je nekada bio. Iako u njemu baš nema mnogo vitamina i minerala, bio je bar najjeftinija salata u svako doba. Zato, kupite kupus – svež ili kiseo. Kilogram svežeg je oko 50 dinara a kiseo košta 150 dinara. Imajte na umu da od te količine možete napraviti ogromne količine salate i da nema zdravije hrane.
A iako je kraj zime, pojavio se i „prolećni” beli luk. Glavica je 50 dinara, ali kad je imunitet u pitanju, za cenu se ne pita. Ipak, pred ovaj pretposlednji vikend prodavci na pančevačkoj pijaci očekuju manje kupaca.
– Kako se približava kraj meseca, tako opada i prodaja. Tako da ne mislim da će biti gužve – ubeđena je Slađa Pešić koja drži tezgu 137.
Najavljuje i akciju za paprike koje će ovog vikenda kod nje koštati 400 dinara – očigledno shodno ovom periodu godine.
Violeta Ivkov, koja uglavnom prodaje kolače i zimnicu u svojoj radnjici na glavnom prolazu između Zmaj Jovine i Nemanjine, ne brine za kupce.
– U četvrtak kada nema skoro nikoga na pijaci, prodala sam i dve teglice meda od 800 dinara. Ovde na pijaci mi bolje ide nego i na Slaninijadi. Neki dan sam ovde imala Pazar od 15.000, a tamo za četiri dana nisam prošle godine prodala skoro ništa a tezgu sam plaćala 24.000 dinara – priča nam Violeta.
Ali, kako kažu, za skuplju robu uvek ima kupaca. Onima s plićim džepom, osim kupusu, na raspolaganju su i krompir i luk. Zelena salata je „samo” 70 dinara, ali od nje se napravi jedva jedna pristojna salata za jedan obrok.
Cene povrća
Krompir – 100 dinara
Crni luk (sitan) – 80 dinara
Crni luk – 160-200 dinara
Crni luk mladi – 3 za 100 dinara
Beli luk – 600 dinara (50 dinara glavica a može)
Praziluk – 150 dinara
Šargarepa – 150 dinara
Kupus – 50 dinara
Kiseli kupus (u listovima i ribani) – 150 dinara
Kelj – 150 dinara
Pasulj – 450 dinara
Paradajz – 350 dinara
Čeri paradajz – 500-600 dinara
Paprika – 400-500 dinara
Papričica ljuta (komad) – 30-50 dinara
Krastavci – 400 dinara
Karfiol – 200 dinara
Cvekla – 100 dinara
Batat – 350
Brokoli – 350-450 dinara
Spanać – 250 dinara
Patlidžan – 250 dinara
Celer – 150-170 dinara
Rotkva – 100 dinara
Rotkvica (veza) – 80 dinara
Zelena salata (komad) – 70 dinara
Zelena salata kristalka (komad) – 150 dinara
Keleraba (komad) – 100 dinara
Cene voća
Jabuke – 150-180 dinara
Kruške – 250 dinara
Pomorandže – 150 dinara
Limun – 300 dinara
Nar – 400 dinara
Mlečni proizvodi
Jaja – 14 – 20 dinara
Sir – 500-1.000 dinara
Kajmak – 1.400 dinara
Začini, čajevi…
Nana, kamilica, Matičnjak, Žalfiju, Peršun, Mirođija – kesa od 100 grama – 200 dinara
Sušeni bosiljak – veza – 200 dinara
Rukola – 1.000 dinara
Sušeno voće
Lomljeni lešnik – 1.500 dinara
Pečeni lešnik – 1.600 dinara
Orasi – 1.100 – 1.200 dinara
Badem – 1.200 dinara
Paprike sušene (10 komada) – 500 dinara
(Pančevac)
