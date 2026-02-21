PANČEVAČKA PIJACA: Krastavci od zlata

Bliži se kraj meseca, pa i poseta pančevačkoj Zelenoj pijaci jenjava, najtraženiji najjeftiniji kupus i krompir

Da treba uvek jesti povrće primereno godišnjem dobu dokazuju i cene na pančevačkoj Zelenoj pijaci. Jer, ni krastavac šta je nekada bio. Iako u njemu baš nema mnogo vitamina i minerala, bio je bar najjeftinija salata u svako doba. Zato, kupite kupus – svež ili kiseo. Kilogram svežeg je oko 50 dinara a kiseo košta 150 dinara. Imajte na umu da od te količine možete napraviti ogromne količine salate i da nema zdravije hrane.

A iako je kraj zime, pojavio se i „prolećni” beli luk. Glavica je 50 dinara, ali kad je imunitet u pitanju, za cenu se ne pita. Ipak, pred ovaj pretposlednji vikend prodavci na pančevačkoj pijaci očekuju manje kupaca.

– Kako se približava kraj meseca, tako opada i prodaja. Tako da ne mislim da će biti gužve – ubeđena je Slađa Pešić koja drži tezgu 137.

Najavljuje i akciju za paprike koje će ovog vikenda kod nje koštati 400 dinara – očigledno shodno ovom periodu godine.

Violeta Ivkov, koja uglavnom prodaje kolače i zimnicu u svojoj radnjici na glavnom prolazu između Zmaj Jovine i Nemanjine, ne brine za kupce.

– U četvrtak kada nema skoro nikoga na pijaci, prodala sam i dve teglice meda od 800 dinara. Ovde na pijaci mi bolje ide nego i na Slaninijadi. Neki dan sam ovde imala Pazar od 15.000, a tamo za četiri dana nisam prošle godine prodala skoro ništa a tezgu sam plaćala 24.000 dinara – priča nam Violeta.

Ali, kako kažu, za skuplju robu uvek ima kupaca. Onima s plićim džepom, osim kupusu, na raspolaganju su i krompir i luk. Zelena salata je „samo” 70 dinara, ali od nje se napravi jedva jedna pristojna salata za jedan obrok.

Cene povrća

Krompir – 100 dinara

Crni luk (sitan) – 80 dinara

Crni luk – 160-200 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 600 dinara (50 dinara glavica a može)

Praziluk – 150 dinara

Šargarepa – 150 dinara

Kupus – 50 dinara

Kiseli kupus (u listovima i ribani) – 150 dinara

Kelj – 150 dinara

Pasulj – 450 dinara

Paradajz – 350 dinara

Čeri paradajz – 500-600 dinara

Paprika – 400-500 dinara

Papričica ljuta (komad) – 30-50 dinara

Krastavci – 400 dinara

Karfiol – 200 dinara

Cvekla – 100 dinara

Batat – 350

Brokoli – 350-450 dinara

Spanać – 250 dinara

Patlidžan – 250 dinara

Celer – 150-170 dinara

Rotkva – 100 dinara

Rotkvica (veza) – 80 dinara

Zelena salata (komad) – 70 dinara

Zelena salata kristalka (komad) – 150 dinara

Keleraba (komad) – 100 dinara

Cene voća

Jabuke – 150-180 dinara

Kruške – 250 dinara

Pomorandže – 150 dinara

Limun – 300 dinara

Nar – 400 dinara

Mlečni proizvodi

Jaja – 14 – 20 dinara

Sir – 500-1.000 dinara

Kajmak – 1.400 dinara

Začini, čajevi…

Nana, kamilica, Matičnjak, Žalfiju, Peršun, Mirođija – kesa od 100 grama – 200 dinara

Sušeni bosiljak – veza – 200 dinara

Rukola – 1.000 dinara

Sušeno voće



Lomljeni lešnik – 1.500 dinara

Pečeni lešnik – 1.600 dinara

Orasi – 1.100 – 1.200 dinara

Badem – 1.200 dinara

Paprike sušene (10 komada) – 500 dinara

