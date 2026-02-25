Mađarski premijer: Ovo su loše vesti za Evropu, rizik od nuklearnog sukoba raste

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je danas evropske lidere na čelu sa Ursulom fon der Lajen da su se u utorak složili sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o nastavku rata.

„Ovo su loše vesti za Evropu. Produžava se rat za koji očigledno nema rešenja na frontu, ali koji podrazumeva strašna razaranja. Oko 35.000 ljudi umire ili ostaje osakaćeno svakog meseca dok se linije fronta jedva pomeraju, ostavljajući stotine hiljada udovica, siročadi, majki koje oplakuju svoje sinove. To je ono što Brisel podržava“, navodi se u Orbanovoj objavi na Fejsbuku.

Orban je konstatovao da se spaljuju stotine milijardi evra „ni za šta“ i dodao da rat u Ukrajini ne osakaćuje Rusiju već Evropu, kao i da stvara rizik od nuklearnog sukoba i suočavanja Evrope sa nuklearnom silom, prenosi MTI.

„Uvukli bi i nas u to ako bismo im dozvolili“, rekao je Orban i optužio lidera mađarske opozicione stranke Tisa Petera Mađara da je prošle nedelje u Minhenu potpisao tajni pakt sa briselskim liderima uz nemačku pomoć.

„On bi odvojio Mađarsku od jeftine nafte i gasa. Tisa je u energetskom ratu stala na stranu Ukrajine, a ne Mađara. Mađarska mora da ostane van ovoga. Mađarska vlada mora da sačuva bezbednost Mađarske. Mi ćemo to postići“, rekao je Orban i dodao da je sporazum lidera Tise držan u tajnosti kako Mađari ne bi saznali istinu pre izbora.

(Pančevac)