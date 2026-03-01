SAD: 3 američka vojnika poginula, 5 teško povređenou sukobu sa Iranom
Centralna komanda SAD saopštila je da su tri američka vojnika poginula u akciji, a pet je teško ranjeno nakon iranskih napada širom Bliskog istoka.
Tri američka vojnika su poginula, a pet je teško ranjeno usred tekućeg sukoba sa Iranom, saopštila je Centralna komanda SAD. Ovo su prve američke žrtve prijavljene u ovom sukobu.
Nije saopšteno više detalja o okolnostima koje su dovele do smrti i povreda američkih vojnika.
Iran je ciljao američke vojne objekte na Bliskom istoku balističkim raketama i dronovima u proteklom danu.
„Nekoliko drugih je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga“, navodi se u saopštenju i dodaje da se „velike borbene operacije nastavljaju“.
(Pančevac)
