Red vožnje i ruta gradske linije 5A

14:00

03.03.2026

Foto: Pančevac

Linija 5a, jedna je od novijih gradskih linija. Saobraća samo radnim danima na relaciji između Mise i Rafinerije. Pošto je namenjena uglavnom za prevoz radnika, saobraća i samo u tri perioda dana.

(Pančevac)

