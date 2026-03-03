Red vožnje i ruta gradske linije 5A

Ptičiji grip „napao“ farme: Evropska unija zabranila izvoz svežeg pilećeg mesa iz BiH
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
15:25
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
Linija 5a, jedna je od novijih gradskih linija. Saobraća samo radnim danima na relaciji između Mise i Rafinerije. Pošto je namenjena uglavnom za prevoz radnika, saobraća i samo u tri perioda dana.
(Pančevac)
Detaljan red vožnje, ruta gradske linije 4
Detaljan red vožnje – ruta „trojke”
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
15:25
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
15:00
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
14:30
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
14:00
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:39
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
14:00
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:39
03.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
14:18
02.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
09:40
27.02.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:00
26.02.2026
AUD
70.64 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
73.13 RSD
CHF
129.78 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
133.82 RSD
SEK
10.98 RSD
USD
99.86 RSD
Fudbaleri Železničara pobedili su Vojvodinu rezultatom 2:0 (2:0) u meču 25. kola Superlige Srbije. Trijumf Pančevcima doneli su Stefan Pirgić golom iz penala u 26. minutu i Kvaku Karikari, koji je pogodio dva minuta kasnije.
19:58
28.02.2026