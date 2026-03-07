PANČEVAČKA PIJACA: Korpica jagoda „pala” na 500 dinara

Umesto kutije cigara neki će sebi priuštiti i prve jagode, drugi tvrde da su bezukusne...

Kupovina prvih jagoda uvek je značila da neko ima dobrostojeći status. Ili je to predrasuda.

– Kažu ljudi, ne pijem, ne pušim, pa valjda sebe mogu da obradujem korpicom jagoda – prenosi nam izjave svojih kupaca Blažice sa pančevačke Zelene pijace.

A za radost ovih već „postprvih” jagoda za korpicu koja, kako kaže Božica, ima nešto više od 500 grama ovog vikenda treba dati 500, dok su prošle nedelje bile 600 dinara.

Krupne su i kao da su nacrtane.

– Ma nemaju nikakav ukus. Ne pada mi na pamet da ih kupujem – bio je rezolutan jedan od Pančevaca koga smo zatekli nedaleko, kod tezge sa povrćem.

Ali stigla je i reakcija Pančevke koja se tu zatekla.

– Jeste da nisu mnogo slatke. Ali se ništa ne može uporediti sa time kada pojedeš prvu jagodu, kao da je znak proleća koje stiže – kazala je ona.

Uostalom, ne kaže se za džabe „jagoda na torti” kada hoćete da kažete da je nešto vrhunac uživanja.

Ove prve stigle su iz Grčke. Kasnije dolaze one iz Turske, u kutijama, mada, kako nam je rekla Blažica, nije ih bilo prošle godine. A onda su tek na redu one naše – od kojih su tek poneke one najslađe „domaće” iz bašte.

(Pančevac / N. S.)

