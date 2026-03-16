Sloga jača od krize: Starčevačko društvo okuplja pčelare iz Pančeva

Društvo pčelara Starčevo održalo je redovnu godišnju skupštinu na kojoj je, pored uobičajenih tačaka, bilo i diskusije, ovog puta pre svega na temu ujedinjenja svih pančevačkih udruženja pčelara.

Predsednik Goran Stanković podneo je izveštaj o radu, kada je naglasio da udruženje proizvođača meda koje predvodi radi u dobroj atmosferi i bez ikakvih tenzija.

On je posebno istakao dolaske troje vrhunskih predavača tokom protekle godine, kao i nekoliko tribina koje su vodili prekaljeni članovi kao što su Starčevci Pera Šic, Kosta Aća i Stevan Petrović, kao i Dragan Romčev iz Dolova, Dobre Trajkovski sa Starog Tamiša, Dragan Jovanović iz Pančeva i Milenko Minić iz Brestovca, na kojima su razmenjivana iskustva i vođena živa diskusija o svemu što muči pčelare.

S tim u vezi, vredi istaći da, kao što se vidi, starčevačko društvo okuplja i pčelare iz drugih mesta, što ga čini posebnim u okruženju.

Kada je reč o finansijama, Stanković je rekao da je ono uglavnom dolazilo iz priloga pčelara i članarina, koje su iznosile 2.000 dinara po osobi na godišnjem nivou, kao i sa konkursa za ruralni razvoj Grada Pančeva, kada je dobijeno 20.000 dinara za suplemente.

On je najavio i redovna okupljanja svake prve srede u mesecu, kao i tradicionalan skup povodom Ognjene Marije.

Diskusija je uglavnom bila usmerena na osnivanje nove organizacije – asocijacije koja bi okupljala sva pančevačka udruženja pčelara, pre svega u cilju lakšeg konkurisanja za sredstva od Republike Srbije ili Evropske unije.

– To je tek u povoju i videćemo šta će od toga biti. Ima raznih ideja, a jedna se svakako odnosi na dovođenje kvalitetnijih predavača iz zemlje i regiona. Napomene radi, jedan takav predavač košta oko 200 evra, a to teško može neko društvo samostalno da priušti – naveo je Stanković.

Skupština je, kao i uvek dosad, završena u neformalnom druženju, uz skromnu zakusku.

(Pančevac/J. Filipović)

