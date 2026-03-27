Atelje 212 obeležilo Svetski dan pozorišta

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora Ateljea 212 Gordana Goncić izjavila je, povodom Svetskog dana pozorišta, da je ovaj datum prilika da publika otkrije poznate i nepoznate prostore jedne od najznačajnijih kulturnih institucija na ovim prostorima.

Goncić je istakla za Tanjug da je ove godine američki glumac Vilem Defo nastavio tradiciju u kojoj ugledna pozorišna ličnost upućuje poruku teatru, istakavši značaj ove umetnosti.

„Ukratko, poruka je da je pozorište jedinstven prostor susreta u vremenu novih tehnologija i veštačke inteligencije, jer pruža neponovljivo iskustvo prisustva i publike i umetnika na sceni“, rekla je Goncić.

Goncić je objasnila da je za ovu priliku osmišljeno posebno vođenje koje osvetljava arhitekturu samog zdanja.

„Osmislili smo vođenje koje će publici približiti nove i manje poznate prostore naše zgrade. Sama arhitektura ovog pozorišta jedinstvena je jer je projektovana kao svojevrsna dramaturgija. Kroz zgradu i prostore koje možda poznajemo, ali ih nismo sagledali na ovaj način, kao i kroz one manje poznate, vodiće nas profesor Raša Dinulović, jedan od projektanata zgrade i nekadašnji tehnički direktor Ateljea 212ˮ, navela je ona.

Govoreći o specifičnostima Ateljea 212, Goncić je podsetila da je još šezdesetih godina sama scena nametnula blizinu između publike i glumaca, čime je formiran prepoznatljiv stil igre.

„Ova zgrada krije brojne zanimljivosti. Na primer, to je jedino pozorište sa krovom koji se otvara na velikoj sceni. Tu su i letnja scena i Teatar u podrumu, koji se danas naziva ‘Black Box’. Još pre 35 godina zamišljen je kao multifunkcionalan prostor. Postoje i manji prostori gde publika može da vidi scenu iz drugačije perspektive, kao i samu tehnologiju nastanka predstaveˮ, rekla je Goncić.

Ona je ukazala i na značaj negovanja kulture odlaska u pozorište, ističući da podaci o visokoj posećenosti ohrabruju umetnike.

„Publika u Srbiji voli pozorište, što je izuzetno važno za sve nas koji se njime bavimo. To znači da ono što stvaramo ima vrednost i za publiku. U ovom vremenu otuđenja i usamljenosti, pozorište ostaje jedinstven prostor zajedništva, razmene i emocije između publike i glumacaˮ, zaključila je Goncić.

Tokom obilaska, publika je imala priliku da vidi radionice i prostore u kojima nastaju predstave, od prve ideje do konačne scenske realizacije na obe pozornice i da se bliže upozna sa istorijom i značajem Ateljea 212.

(Tanjug)