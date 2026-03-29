Vučić: Ovo su prvi rezultati lokalnih izbora u 10 opština i gradova u Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz štaba Srpske napredne stranke kako bi saopštio prve rezultate izbora u 10 opština i gradova u Srbiji.

-Danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava. Kada ja odem mogu da vam govore o silnim nepravilnostima predsednik Vučević i Ana. Ja se nadam da posle ovoga večeras neki ljudi prekinuti hajku, da smo danas jedva izbegli zlo, neki su potezali pištolje. Mi ćemo da ponudimo ruku svima u Srbiji. – rekao je Vučić.

-Aranđelovac na 90 posto obrađenih biračkih mesta naša lista ima 52,96, Studenti za Aranđelovac 44,9. Ima još četiri mesta da se obrade. Nemoguće je da dođe do promene konačnog rezultata. Prednost je 1.700 glasova u korist liste „Aleksandar Vučić-Naša porodica“.

Bajina Bašta obrađeno 51 od 52. 53,49 posto naša lista, Ujedinjeni za Bajinu Baštu 41,35. U Boru nedostaje 5 biračkih mesta od 48, a na ovih pet je prednost 1.900 glasova. Praktično je nemoguće dostići našu listu. To je 3:0. Kladovo je verovatno najubedljivija pobeda večeras. 71 posto. Najneizvesniji izbori su održani u Kuli, čekali ste nas zbog Kule. SNS – 50,52, oni 48.

Knjaževac SNS – 57,11, blokaderi 8,9 i 32,9 – dve liste.

Kladovo SNS – 71,98, blokaderi 26,69.

Smederevska Palanka SNS – 58 odsto, blokaderi 29,22 odsto.

– rekao je Vučić.