Na Veliki petak: Do podne gužva, od podne pusto

Cena na pijaci iste kao prošle nedelje a kupovalo se sve – od pasulja do cirkona za jaja

Ko je danas po gradu ili pijaci prošetao do 10 ili posle 13 časova pomislio bi da su svi Pančevci danas sedeli kod kuće i farbali jaja. Ipak, redovi i pre 9 sati pred bankomatima najavljivali su malo burniji nastavak jutra.

I onda su odjednom ulice popunili automobili a pijacu kupci. Kupovalo se sve. Bilo je bogami i guranja i dovikivanja.

Cene na pančevačkoj pijaci Crni luk jabučar – 80 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 1.200 (50 dinara glavica)

Praziluk – 150 dinara

Šargarepa – 100 dinara

Celer – 250 dinara

Kupus – 70 dinara

Spanać – 200 dinara

Zelje – 70 din. veza (3 za 200)

Blitva – 70 din. veza (3 za 200)

Karfiol – 200 dinara

Brokoli – 400 dinara

Krompir stari – 100 dinara

Krompir mladi – 500 dinara

Tikvice – 200 dinara

Patlidžan – 250 dinara

Rotkvica (veza) – 80 dinara (dve za 150)

Paradajz – 300-500 dinara

Krastavci domaći – 300 dinara

Krastavac salatni – 250 dinara

Paprika – 400-700 dinara

Papričica ljuta – 30-50 dinara

Zelena salata – 80 dinara

Zelena salata kristalka – 150 dinara

– Ćerka mi je naručila da kupim bela jaja, ali nema ih više.

– Ima dole kod Vukašina.

– Nema veze, već je kupila na Tesli. Valjaće i ova žuta.

Ovaj dijalog vodila su dva sredovečna gospodina, koj su se za jednim od stočića kafanica na pijaci odmarali na suncu.

Ipak, bilo je mnogo više nervoznih. Nije bilo neobično ni to što su se neki biciklom prolazili kroz masu dok su ostali negodovali.

– I zna da je zabranjeno, ali baš je briga – samo je konstatovao jedan od prodavaca na ulazu u Zelenu pijacu.

Kupovale su se i dalje farbe za jaja – kesica domaće za 10, kesica ruske ili makedonske, „provereno dobre” za 50 dinara. Na tezgi kod Mahmuta Demirija broj im se ipak proredio, mada bilo je dosta za sve koji su u poslednjem trenutku nabavljali materijal za bojenje jaja. Na Veliki petak ipak se više tražilo štras traka, cirkona i nalepnica, za završnicu ukrašavanja.

– Ne mogu da kažem da sam nezadovoljan. Dobro je. Još se kupuje – govori nam Mahmut.

U usputnim razgovorima svi tvrde da neće potrošiti mnogo para.

– Morala sam danas u kupovinu jer radim u Beogradu i sinoć sam stigla tek u 6 kući. Bio je i ovaj moj da nešto kupi, ali ne zna on. Moram sve ja. Pola nije kupio šta sam mu rekla. Šalim se. Ništa nećemo specijalno da spremamo. Ima jaja, salate. Uobičajeno. Malo mesa. I to je to – priča nam Sanela.

Slađa za to vreme ubeđuje jednog sumnjičavog kupca da je makedonski pasulj koji ona prodaje gotov za 45 minuta i da je ren u teglicama pravi domaći.

A što se tiče cena, kako su prodavci obećali, dizali ih nisu – pa ko voli ili kako ko može – ili vezu rotkvica za 80 dinara ili kilo paradajza za 500.

Bilo je belih jaja na pančevačkoj Zelenoj pijaci i na Veliki petak, mada u mnogo manjoj količini nego prethodnih dana. A cena je bez obzira na veću tražnju nego ponudu ipak ostala ista – 30 dinara po komadu. Ono što je smetalo kupcima jesu crveni pečati na belim jajima. – Svake godine mi treba sat vremena samo da sirćetom skinem tu crvenu farbu. Čak mislim da time stanjim ljusku. Zar ne mogu da izmisle neki drugi način da obeleže da su prošla kontrola. Neku svetliju boju, pa čak i belu. Videlo bi se – požalila se Sanja. A u raspravi za tezgom kod Slađe pokazalo se da većina nije znala ni kako se zna da li neka koka nosi bela jaja. – To su posebne bele kokoške. Nose samo bela jaja. I ima isto još jedna posebna vrsta. Gajila ih je moja mama, pirgave. Niko ne beli jaja da bi postala bela – poučavala je radoznalce za tezgom Slađa. A brza istraga po internetu otkriva da ima nekoliko vrsta belih kokoški koja nose bela jaja. Najpoznatije su Leghorn,i Deklab bela i Minorka. A crna rasa su andaluzijske kokoši.

(Pančevac / N. S.)

