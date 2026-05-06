Četvoro poginulih u nesreći na putu Novi Pazar–Raška

Četiri osobe su poginule, a dve teško povređene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška.

Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu.

Još dve osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u.

Stanje jednog povređenog se i dalje prati u šok-sobi intenzivne nege, dok je drugi povređeni nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja upućen na vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra UKC Srbije, navode u novopazarskoj bolnici.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru naložena je obdukcija nastradalih, a izuzeti su uzorci krvi od svih učesnika nesreće.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj je na ovoj deonici puta više časova bio obustavljen.

Povređene i nastradale izvlačili su vatrogasci-spasioci jer su vozila bila potpuno smrskana.

– Scene su bile stravične, delovi vozila svuda rasuti po putu. Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć, ali nastradalima nije bilo spasa. Sudar je bio silovit, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Magistralni put Novi Pazar – Raška jedna je od najkritičnijih deonica u Srbiji i deonica na kojoj često dolazi do saobraćajnih udesa sa fatalnim ishodom.

