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Dan brestovačke škole obeležen uz pesmu, igru i poeziju

14:00

18.06.2026

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Foto: Privatna arhiva

Pesmom, igrom i stihovima obeležen Dan škole u Brestovcu

Osnovna škola „Olga Petrov“ u Banatskom Brestovcu nedavno je obeležila Dan škole svečanom priredbom ispunjenom muzikom, poezijom i dečjom radošću.

U programu su učestvovali učenici svih uzrasta, kao i polaznici vrtića, a školska sala bila je ispunjena roditeljima, nastavnicima, učenicima i gostima, a svečanost je počela nastupom školskog hora koji je izveo himnu škole.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Kroz program su prisutne vodile učenice Janja i Milica, koje su sigurnim nastupom i vedrim duhom doprinele svečanoj atmosferi.

Prve ovacije publike izazvali su najmlađi učesnici – polaznici vrtića „Cvetići“. Uz koreografiju na pesmu „Samo nek ljubavi bude“, mališani su uneli posebnu toplinu i raznežili sve prisutne.

Posebno mesto u programu zauzela je poezija velikana dečje književnosti Mike Antića.

Stihove iz pesama „Plava zvezda“ i „Plavi čuperak“ kazivali su Hana Islamović i Stefan Perić, podsetivši prisutne na bezbrižnost i lepotu detinjstva. Umetnički deo programa upotpunili su i instrumentalni nastupi učenika koji su pokazali zavidan nivo muzičkog umeća.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Slađana Minić predstavila se izvođenjem na violini, dok je Jovana Janić pokazala svoje umeće za klavirom.

Publika je sa velikom pažnjom pratila i nastup Mirele Tahirović na violini, kao i Nikole i Stefana Perića na gitari, nagradivši mlade muzičare dugotrajnim aplauzima.

Vedrinu i razigranost u program unela je mlađa grupa „Leptirići“, koja je izvela koreografiju uz pesmu „Mi smo deca vesela“.

Njihov nastup izazvao je osmehe na licima publike i još jednom pokazao koliko su najmlađi važan deo školske zajednice.

Svečanost je završena nastupom školskog hora, koji je izveo pesmu „Nek sva ljubav sja“, simbolično zaokruživši program posvećen zajedništvu, prijateljstvu i školskim vrednostima.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Nakon završne pesme prisutnima se obratila direktorka škole Daliborka Bojković Breti, koja je istakla da je ponosna na učenike i zaposlene koji su pripremili program.

– Ovakvi trenuci pokazuju koliko talenata, rada i kreativnosti imamo u našoj školi. Ponosna sam na učenike koji su sa mnogo truda pripremili nastupe, kao i na nastavnike i vaspitače koji ih svakodnevno podstiču da razvijaju svoje sposobnosti. Zahvaljujem se i roditeljima na podršci, kao i svima koji su doprineli da Dan škole obeležimo na ovako lep i dostojanstven način – rekla je direktorka.

Dan škole u Banatskom Brestovcu protekao je u znaku pesme, igre i zajedništva, potvrđujući još jednom da je Osnovna škola „Olga Petrov“ mnogo više od obrazovne ustanove – mesto gde se neguju znanje, talenti i prijateljstva koja ostaju za ceo život.

(Pančevac/J. Filipović)

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Banatski Brestovac dan škole Osnovna škola Olga Petrov

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