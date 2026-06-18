Dan brestovačke škole obeležen uz pesmu, igru i poeziju

Pesmom, igrom i stihovima obeležen Dan škole u Brestovcu

Osnovna škola „Olga Petrov“ u Banatskom Brestovcu nedavno je obeležila Dan škole svečanom priredbom ispunjenom muzikom, poezijom i dečjom radošću.

U programu su učestvovali učenici svih uzrasta, kao i polaznici vrtića, a školska sala bila je ispunjena roditeljima, nastavnicima, učenicima i gostima, a svečanost je počela nastupom školskog hora koji je izveo himnu škole.

Kroz program su prisutne vodile učenice Janja i Milica, koje su sigurnim nastupom i vedrim duhom doprinele svečanoj atmosferi.

Prve ovacije publike izazvali su najmlađi učesnici – polaznici vrtića „Cvetići“. Uz koreografiju na pesmu „Samo nek ljubavi bude“, mališani su uneli posebnu toplinu i raznežili sve prisutne.

Posebno mesto u programu zauzela je poezija velikana dečje književnosti Mike Antića.

Stihove iz pesama „Plava zvezda“ i „Plavi čuperak“ kazivali su Hana Islamović i Stefan Perić, podsetivši prisutne na bezbrižnost i lepotu detinjstva. Umetnički deo programa upotpunili su i instrumentalni nastupi učenika koji su pokazali zavidan nivo muzičkog umeća.

Slađana Minić predstavila se izvođenjem na violini, dok je Jovana Janić pokazala svoje umeće za klavirom.

Publika je sa velikom pažnjom pratila i nastup Mirele Tahirović na violini, kao i Nikole i Stefana Perića na gitari, nagradivši mlade muzičare dugotrajnim aplauzima.

Vedrinu i razigranost u program unela je mlađa grupa „Leptirići“, koja je izvela koreografiju uz pesmu „Mi smo deca vesela“.

Njihov nastup izazvao je osmehe na licima publike i još jednom pokazao koliko su najmlađi važan deo školske zajednice.

Svečanost je završena nastupom školskog hora, koji je izveo pesmu „Nek sva ljubav sja“, simbolično zaokruživši program posvećen zajedništvu, prijateljstvu i školskim vrednostima.

Nakon završne pesme prisutnima se obratila direktorka škole Daliborka Bojković Breti, koja je istakla da je ponosna na učenike i zaposlene koji su pripremili program.

– Ovakvi trenuci pokazuju koliko talenata, rada i kreativnosti imamo u našoj školi. Ponosna sam na učenike koji su sa mnogo truda pripremili nastupe, kao i na nastavnike i vaspitače koji ih svakodnevno podstiču da razvijaju svoje sposobnosti. Zahvaljujem se i roditeljima na podršci, kao i svima koji su doprineli da Dan škole obeležimo na ovako lep i dostojanstven način – rekla je direktorka.

Dan škole u Banatskom Brestovcu protekao je u znaku pesme, igre i zajedništva, potvrđujući još jednom da je Osnovna škola „Olga Petrov“ mnogo više od obrazovne ustanove – mesto gde se neguju znanje, talenti i prijateljstva koja ostaju za ceo život.

(Pančevac/J. Filipović)

Brestovački prvaci uz mnogo mašte pravili robote

Banatski Brestovac: Održano šahovsko takmičenje osnovaca