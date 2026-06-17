Godišnja izložba ULUP-a u Narodnom muzeju: Oko četrdeset pančevačkih umetnika pred publikom

U Narodnom muzeju u Pančevu svečano je otvorena velika godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika Pančeva (ULUP). Članovi ovog uglednog udruženja ističu da je osnovni cilj manifestacije da građanima približi savremeno likovno stvaralaštvo, kao i bogate umetničke potencijale Pančeva i okoline, sa jasnim planom da ova inicijativa preraste u tradicionalni događaj, prenosi RTV Pančevo.

Ovu revijalnu izložbu karakteriše izuzetna raznovrsnost u pogledu umetničkog iskustva i autorskog senzibiliteta. Pred publikom su se našla dela oko četrdeset umetnika iz Pančeva i okruženja, od kojih je svako izložio po jedno novije ostvarenje po sopstvenom izboru.

Direktor muzeja Miroslav Prvulj istakao je da pančevački Muzej i Udruženje likovnih umetnika Pančeva već godinama uspešno sarađuju na brojnim projektima, te da ova izložba predstavlja krunu te dugogodišnje saradnje.

Inače, ULUP je osnovan još 1988. godine. Osnovni uslov za članstvo u njemu jeste da umetnici već pripadaju reprezentativnim udruženjima poput ULUS-a ili ULUV-a. Među članovima ove pančevačke asocijacije nalaze se brojni afirmisani umetnici, profesori i istaknuti kulturni radnici.

Godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika Pančeva biće otvorena za sve posetioce narednih mesec dana, odnosno do 15. jula.

(Pančevac)