Svečani prijem za Dunju Stanojević koja je ispisala istoriju srpske ritmičke gimnastike

Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika Pančeva, priredio je prijem u Zelenom salonu Gradske uprave za Dunju Stanojević, članicu Kluba ritmičke gimnastike „Ruslana“, povodom izuzetnog uspeha koji je ostvarila na Svetskom prvenstvu za osobe sa Daunovim sindromom održanom u Sofiji. Svečanom prijemu su prisustvovale Dunjina mama, sestra bliznakinja Minja i trenerka Ruslana Lucenko Petrin.

Dunja je ispisala istoriju srpske ritmičke gimnastike kao prva gimnastičarka iz Srbije registrovana u Međunarodnoj organizaciji za osobe sa Daunovim sindromom i prva predstavnica naše zemlje koja je nastupila na Svetskom prvenstvu u kategoriji juniorki. Sa ovog prestižnog takmičenja vratila se sa ukupno pet medalja, bronzanom medaljom u višeboju, srebrnom medaljom u finalu sa trakom i još tri bronzane medalje po rekvizitima.

Čestitajući Dunji na istorijskom uspehu, zamenik gradonačelnika Predrag Stojadinov istakao je da je reč o rezultatu koji prevazilazi sportske okvire i predstavlja ponos za čitav grad.

„U svoje lično ime i u ime Grada Pančeva upućujem iskrene čestitke Dunji na osvajanju pet medalja na Svetskom prvenstvu. Reč je o izuzetnom sportskom rezultatu i velikom uspehu za naš grad i sportsku scenu Pančeva. Posebnu težinu ovom dostignuću daje činjenica da je ostvareno u veoma specifičnoj i osetljivoj kategoriji takmičenja. Dunja je pokazala izuzetnu hrabrost, odlučnost i sportski duh i postala pravi heroj našeg grada“, rekao je Predrag Stojadinov.

On je naglasio da će Grad Pančevo nastaviti da pruža podršku sportistima, sportskim klubovima i razvoju sportske infrastrukture.

„Nastavićemo da podržavamo Dunju na njenom daljem sportskom putu, kao i ostale sportiste i sportske klubove. Grad će i dalje ulagati i u sportsku infrastrukturu kako bi naši sportisti imali što bolje uslove da treniraju. Velika zahvalnost i Dunjinim roditeljima, za podršku na svakom koraku, sestri, kao i trenerima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju potencijale mladih sportista. Ponosni smo što je Dunja dostojno predstavljala Pančevo i Srbiju i uveren sam da je ovo tek početak novih uspeha“, istakao je Stojadinov.

Ruslana Lucenko Petrin, trener Kluba ritmičke gimnastike „Ruslana“ istakla je da ovaj rezultat predstavlja istorijski uspeh ne samo za klub i grad, već i za srpski sport.

„Ovo je istorijski događaj za naš klub, za Pančevo i za Srbiju. Na Svetskom prvenstvu u Sofiji učestvovalo je oko 500 takmičara iz 24 zemlje. Dunja je prva predstavnica Srbije u ritmičkoj gimnastici za osobe sa Daunovim sindromom i ponosni smo što je upravo jedna Pančevka otvorila vrata budućim generacijama sportista. Bilo je mnogo neizvesnosti i izazova, ali je Dunja sve podnela hrabro i dostojanstveno i zasluženo osvojila pet medalja“, rekla je Lucenko Petrin.

Ona je posebno zahvalila Gradu Pančevu na podršci, naglasivši da bez pomoći lokalne samouprave odlazak na Svetsko prvenstvo i ostvareni rezultat ne bi bili mogući.

Uspeh Dunje Stanojević predstavlja inspiraciju svim mladim sportistima i potvrdu da se uz rad, upornost, podršku porodice i zajednice mogu dostići i najveći sportski ciljevi.