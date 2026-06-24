HIP Petrohemija raspisala javni poziv za stručni nadzor nad kapitalnim remontom

BEOGRAD – HIP Petrohemija raspisala je javni poziv za dostavljanje ponuda za angažovanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova u okviru kapitalnog remonta koji je planiran za 2026. godinu u postrojenjima u Pančevu i Fabrici sintetičkog kaučuka (FSK) u Elemiru, kod Zrenjanina.

Radovi su planirani tokom zastoja fabrike Etilen, pogona PEVG i PENG i fabrike Energetika u periodu od 15. septembra do 31. oktobra, a u Fabrici sintetičkog kaučuka od 31. septembra do 15. novembra.

Svi radovi moraju biti gotovi u roku od 50 kalendarskih dana od dana početka radova.

Ponude se dostavljaju elektronskim putem, preko SAP portala srm.nis.rs, na koji proizvođači prethodno moraju biti registrovani.

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu, samostalno ili u okviru konzorcijuma do 9. jula.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda, objavljeno je na sajtu HIP Petrohemije.

Ponuda važi najmanje 120 kalendarskih dana od konačnog roka za dostavljanje ponuda.

Kriterijum za izbor dobavljača je ekonomski najpovoljnija ponuda pod uslovom da je pozitivno tehnički ocenjena.

Iz kompanije upozoravaju da ponuđači koji nisu kvalifikovani sa aspekta HSE ne mogu stupati u poslovnu saradnju sa NIS a.d. Novi Sad.

Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem i bez navođenja razloga odustane od daljeg sprovođenja ovog postupka nabavke, bez bilo kakvog prava ponuđača da mu naručilac zbog toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje troškove učešća u postupku nabavke po ovom pozivu.

Odustanak od nabavke podrazumeva odustanak od nabavke u celini ili odustanak od dela nabavke.

Ponuđači su u obavezi da prihvate ugovor o poverljivosti, HSE sporazum i antikorupcijski sporazum, dok naručilac zadržava pravo da naknadno zatraži finansijske i bonitetne izveštaje, uključujući Dun&Bradstreet izveštaje za strane kompanije.

(Pančevac)