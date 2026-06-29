Nove državne medalje za brata i sestru Mirkov iz AK „Panonija“

Atletski klub „Panonija“ ostvario je zapažen uspeh na Prvenstvu Srbije za starije juniore, koje je održano na atletskom stadionu u Kraljevu. U konkurenciji od preko 200 atletičara iz cele zemlje, pančevački klub predstavljalo je dvoje takmičara, a brat i sestra Vladimir i Valentina Mirkov uspeli su da izbore pobednička postolja u disciplini sportskog hodanja na 5.000 metara.

Trka je održana u ekstremnim vremenskim uslovima, na temperaturi vazduha koja je prelazila 36 stepeni Celzijusa, dok je na samoj stazi bila i iznad 40 stepeni.

Vladimir Mirkov, višestruki državni rekorder u mlađim kategorijama, osvojio je srebrnu medalju sa rezultatom 27:25,98. On je u trku ušao sa manje pripreme zbog problema sa polenskom alergijom, ali je uspeo da opravda ulogu jednog od favorita.

Sa druge strane, Valentina Mirkov je u trci sa godinu dana starijim atletičarkama zadržala dobar ritam od samog starta i tehnički besprekornim nastupom, bez ijedne opomene, osvojila bronzanu medalju rezultatom 33:00,26.

Predsednik AK „Panonija“ Aleksandar Dragojević izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima na ovom prvenstvu. On je istakao da su ove medalje odlična uvertira za predstojeće Prvenstvo Srbije za seniore, gde se od brata i sestre Mirkov s pravom očekuju nova odličja.

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