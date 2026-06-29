Hronika

RTS: Počela hapšenja osumnjičenih za lažne objave i širenje panike na festivalu u Beogradu

17:36

29.06.2026

Podeli vest:

Foto: MUP Srbije

Minsitarstvo unutrašnjih poslova (MUP) započelo je danas hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu „Music Week“ u Beogradu.Kako je prenela Radio-televizija Srbije (RTS), među prvima je identifikovana žena (65) i njoj će, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, biti određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

U nedelju, tokom završnice festivala „Belgrade Music Week“ na Ušću stvorena je panika kada se proširila priča da je viđena osoba sa nožem, dok su pojedini preneli informaciju da je nekoliko osoba izbodeno.

MUP, hitna pomoć i organizatori festivala su demantovali objave o navodnim incidentima.

RTS piše da je policija izašla na teren, razgovarala sa prisutnima, ali da nije nađeno ništa što bi ukazivalo na to da je iko izboden.

Uhapšena je i jedna osoba zbog remećenja javnog reda i mira.

(RTS)

Tagovi

Belgrade Music Week Mup policja rts

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.