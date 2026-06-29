U Nemačkoj šest mrtvih u pucnjavi u Štadeu, blizu Hamburga

Broj žrtava pucnjave u omladinskom centru u Štadeu, u severnoj Nemačkoj, porastao je na šest nakon što je jedna odrasla osoba preminula u bolnici od zadobijenih povreda, saopštila je policija.

Policija je navela da je uhapsila dve osobe, uključujući osumnjičenog napadača, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Dodaje se da motiv ubistava još nije utvrđen.

Nemački list Špigel (Der Spiegel) preneo je da je napad motivisan ličnim razlozima, a ne političkim ili terorističkim motivima.

Prema nemačkim medijima, centar u kojem se dogodila pucnjava takođe je smeštaj majki sa decom u ovom gradu sa oko 50.000 stanovnika zapadno od Hamburga.

(Beta)