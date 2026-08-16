Rijera otkrio kako je došao u Zvezdu

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera je izneo prve impresije po potpisivanju ugovora i preuzimanja crveno-bele ekipe.

Španac je pred velikim brojem novinara na stadionu „Rajko Mitić“ poručio zvezdašima kakav će fudbal želeti da igra i šta će očekivati od svojih igrača.

„Želim da igram napadački lep, fudbal, sa stilom. Ono što želim da kad vidite ekipu kako igra, da budete ponosni. Svestan sam kakav je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija, poštovaćemo klub i nadam se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Da osvojimo prvenstvo i Kup i što više utakmica pobedimo. Želim da na evropskoj mapi bude prisutan. Da nas vrhunski klubovi poštuju kao klub“, rekao je Rijera i dodao:

„Fudbal je i psihološka igra. U svlačionici donosite dobru atmosferu, energiju, potrebno je imati zdravu grupu, da se osećaju kao porodica. Morate da budete srećni, tada bolje radite. Insistiram na pozitivnoj atmosferi u svlačionici. Nisam savršen i ne pravim se savršen. Igrači će uvek znati zašto radimo nešto i da je stil najvažniji“.

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„Nikad ne kažem ‘ne’ Marku, poštujem ga. Kad smo pričali, imali mogućnost da zajedno radimo. Nije bio trenutak pravi, zbog poštovanja kluba u kom sam tada bio. Sad kad me zvao, prost je bio poziv. Pitao je da li je sad trenutak, rekao sam da jeste. Pozvao me u pravom trenutku. Za trenera nikad nije savršen trenutak, ali nije katastrofa… Istina je da nismo u Ligi šampiona, to je bio cilj, koji zaslužuje ovaj klub. Tu smo gde smo. Naš cilj je da dobijamo mečeve i da budemo u grupnoj fazi Lige Evrope. Hvala predsedniku zbog podrške, to mi znači. Kao što sam ranije pričao, sviđaće vam se više ili manje, ali biću transparentan. Najvažnije je da u četvrtak znaju igrači šta treba da uradi. Videćete ekipu koja zna šta treba da uradi“.

„Ako niste spremni za kritiku, ne treba da se bavite modernim fudbalom. Kad imate problem, prihvatite i rešavajte. Ne možete da rešavate, ako ne prihvatite. Znam kakav je trenutak. Ja ne pričam o problemima, samo o rešenjima. Možemo da promenimo – da budemo u Ligi Evrope. To je rešenje. Dve najvažnije utakmice su pred nama, protiv Viktorije Plzenj. Moramo da se fokusiramo. Igrači moraju da napreduju, tim mora da igra bolje, pa ćemo sledeće sezone biti u Ligi šampiona“.

(B92)