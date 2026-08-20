Pančevo

Pančevo: Danas prskanje komaraca

U Pančevu u pojedinim delovima grada prekosutra će u večernjim satima biti prskani komarci sa zemlje

11:00

20.08.2026

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Foto: Pančevac / Milan Šupica
Prskanje najuspešniji metod borbe protiv prenosilaca zaraze

Uništavanje odraslih jedinki komaraca, to jest onih koji ubadaju, na teritoriji Pančeva firma „Ekosan” obaviće u četvrtak, 20. avgusta, u večernjim satima od 20.00 do 23. sata. Uslov je, kao i uvek, da se steknu povoljni vremenski uslovi, i što se tiče temperature, padavina i vetra.
Tretman će biti izveden uređajima sa zemlje a zadimljvanje će biti obavljeno u pojedinim delovima grada. Mole se pčelari da preduzmu
sve neophodne mere zaštite pčela.

(Pančevac)

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