Južni Banat

Preventivno evakuisani stanovnici Trujinog naselja kod Bele Crkve

17:50

20.08.2026

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Printscreen/YT/Ana Ćurčić

BELA CRKVA  – Stanovnici Trujinog naselja kod Bele Crkve evakuisani su iz preventivnih razloga zbog požara u Deliblatskoj peščari, potvrđeno je u opštinskoj upravi Bele Crkve, prenosi RTS.

Prethodno je, zbog širenja požara na teritoriji Deliblatske peščare, prekinuta isporuka prirodnog gasa potrošačima koji se gasom snabdevaju sa Glavne merne regulacione stanice Bela Crkva.

 

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Bela Crkva evakuacija Grebenac stanovnici

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